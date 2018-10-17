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НБА: результаты матчей 16 октября Два матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Бостон - Филадельфия - 105:87 (21:21, 26:21, 30:24, 28:21)

Бостон: Тэйтум - 23, Моррис - 16+10 подборов, Браун - 12, Розир - 11, Хэйворд - 10, Хорфорд - 9, Бэйнс - 8, Ирвинг - 7, Смарт - 7, Уонамэйкер - 2

Филадельфия: Эмбиид - 23+10 подборов, Симмонс - 19+15 подборов, Редик - 16, Ковингтон - 8, Шарич - 6, Фульц - 5, Джонсон - 5, Макконнел - 4, Шамет - 1 Голден Стэйт - Оклахома-Сити - 108:100 (31:23, 26:24, 26:32, 25:21)

Голден Стэйт: Карри - 32, Дюрант - 27, Томпсон - 14, Джонс - 12, Луни - 10+10 подборов, Ливингстон - 6, Кук - 3 , Игудала - 2 , Грин - 2+13 подборов

Оклахома: Джордж 27, Шредер - 21, Адамс - 17+11 подборов, Абринес - 8, Грант - 7, Паттерсон - 7, Фелтон - 6, Диалло - 4, Ноэль - 3

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