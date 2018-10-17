Украина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. Футбол

Лига наций B

Группа 1

Украина - Чехия - 1:0 (1:0)

Гол: Малиновский, 43.

Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Цыганков, 70), Степаненко, Ярмоленко, Караваев, Марлос, Малиновский (Зинченко, 86), Яремчук.

Чехия: Павленка, Челустка, Гебреселассие, Брабец, Новак, Павелка, Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Барак, Выдра (Змргал, 67), Шик (Крменчик, 73).

Предупреждения: Челустка, 19. Ракицкий, 39. Павелка, 90.

Судья: Мажейка (Литва).

16 октября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".

Сборная Украины продолжила победную серию в Лиге Наций. Реализовав из множества голевых моментов лишь один, наша национальная команда, которой вчера было достаточно в Харькове и ничьей, во второй раз обыграла Чехию и досрочно, независимо от исхода ноябрьской выездной встречи со Словакией, обеспечила себе первое место в группе.

Виталий ПАСИЧНЫЙ

Неожиданное домашнее поражение словаков от Чехии подарило нашей национальной команде просто роскошные шансы на победу в группе. Всего лишь домашней ничьей с командой, которую удалось обыграть в Угерске-Градиште, хватило бы для досрочного первого места. Ведь даже мировая дарила украинской сборной преимущество над чехами по личным встречам - и делала недосягаемой по очкам для словаков.

Впрочем, такие расклады - всегда проблема для непосредственных участников матча. Играть на ничью - самый верный способ проиграть. Буквально за час до стартового свистка в Харькове закончился матч молодежки в Голландии. Ей тоже вполне подошел бы мирный исход - и она, соответственно настроившись, проиграла. Лучшего предупредительного звоночка для старших братьев сложно было и представить.

Времена экспериментов для Андрея Шевченко прошли. Если по ходу отбора на ЧМ-2018 тренер сборной часто тасовал игроков по позициям и роли в команде (чего стоит 4-6-0 в стартовом матче с исландцами), то в основном составе на три матча Лиги Наций в украинской сборной выходили всего 12 человек. Сергей Кривцов получил шанс в Чехии, а и на два последующих матча выходили одни и те же 11 футболистов

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Между прочим, эта схема отправляла сразу трех игроков не на те позиции, которые они занимают в клубах. Николай Матвиенко вышел слева, тогда как в последних матчах за «Шахтер» бороздит правую бровку. Александр Караваев, деля фланг с Андреем Ярмоленко, был вынужден выполнять функции гораздо более явного правого защитника, чем обычно в «Заре». Ну а Марлос должен, видимо, смириться с ролью плеймейкера, пока слева выходит Евгений Коноплянка, а справа есть Ярмоленко.

Перед Андреем Пятовым выросла пара защитников Ярослав Ракицкий - Никита Бурда, в центре поля тройку с Марлосом составили Тарас Степаненко и Руслан Малиновский, а на острие вышел Роман Яремчук. По сравнению с первым матчем против чехов только Бурда сменил Кривцова, а вот у самих чехов легче назвать, что осталось прежним, чем что изменилось.

Прежде всего, поменялся главный тренер: Карла Яролима сменил у руля Ярослав Шилгавы, совсем недавно работавший с Эдуардом Соболем и Русланом Ротанем в «Славии». Новый тренер поменял схему: если в Угерске-Градиште нашей команде предстояло рубиться с явно оборонительными 5-3-2, то в отчетном матче вышли стандартные 4-4-1-1. А по игрокам можно сказать просто: из того состава, что противостоял нам в первой встрече, остались только Якуб Брабец, Теодор Гебре Селассие и Патрик Шик.

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Просто шокирующих масштабов кадровая революция - остались только два защитника и центрфорвард. Кого-то тренер отправил в запас (самый явный пример - вратарь: Шилгавы предпочел Иржи Павленку Томашу Вацлику), кто-то, как Павел Кадержабек и Томаш Соучек, выбыл из-за травм, а Матей Выдра, напротив, после травмы с тех пор восстановился. Но сам контраст внушал: суперстабильная кадрово команда против обновившейся почти полностью за какие-то полтора месяца.

На правах пометки на полях стоит заметить, что на карточке у нас к стартовому свистку висел лишь один человек - Коноплянка. Не какой-нибудь центральный защитник или опорник, а один из самых техничных игроков. Ему, конечно же, стоило быть посдержаннее, но гораздо важнее, что футбол Шевченко подразумевает меньше силовой борьбы и больше техники, чем футбол его предшественников.

Хотя счет, который горел на табло с первой секунды, хозяев вполне устраивал, наша сборная начала атаковать с первых минут. Коноплянка хорошо сыграл на линии офсайда, подал в штрафную, а там Яремчук не менее классно открылся и пробил чуть выше ворот. Павленка решил сыграть на выходе, явно ошибся - и только фортуна спасла чехов от пропущенного мяча.

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Не таким ярким, но еще более опасным был момент четырьмя минутами позже. Ярмоленко классно сместился с правого фланга, отдавал разрезающий пас на Яремчука - и только поистине отчаянный подкат спас гостей от выхода один на один. А уже следующий эпизод привел к его же удару головой - и снова мимо. Открывался форвард «Гента» хорошо, но с завершающим ударом у него который матч явные проблемы.

Правда, при всей яркости впереди наша сборная испытывала проблемы с тылами. Буквально первая вылазка гостей привела к полноценному голевому моменту - Пятов с огромным трудом вытащил удар Матея Выдры в дальний угол. Угловой, заработанный чехами таким образом, закончился их же фолом в атаке - но даже это не отменяет ошибки Пятова на выходе, которая могла привести к голу.

Атака в матче в целом не просто превосходила, а деклассировала оборону. Сначала Марлос эффектно обыгрывает защитника, летит к воротам и только неточным пасом лишает партнера стопроцентного голевого момента. А через минуту Якуб Янкто вырывается один на один с вратарем - и Пятов спасает команду от гола. Малиновский получил фирменный шанс со штрафного, но пробил выше ворот.

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Сочетание из Ярмоленко, Коноплянки и Марлоса в принципе дает нашей сборной очень серьезный атакующий потенциал, который на уровне синергии должен приносить много опасных моментов. Один из них мы увидели вскоре после получаса игры : Марлос тонким пасом вывел Коноплянку на ударную позицию, тот бил вратарю между ног, но Павленка отразил мяч ногой. Еще через пару минут опасно издали пробил Малиновский - мимо.

И на фоне этого шокирующе смотрелась статистика ударов. 8:5 по ударам вообще - и 1:4 по ударам в створ! Украина доминировала, превосходила соперника - но как же не хватало в штрафной человека с инстинктом убийцы, который бы просто отправлял мяч в сетку. Впрочем, справились и из-за пределов штрафной. Яремчук хорошо откатил мяч на Малиновского, а тот просто невероятным по силе ударом отправил мяч в ближний угол. На этот раз у Павленки не было никаких шансов.

Немного побрюзжу, заметив, что только наши команды так охотно после трудового, выстраданного множеством атак гола позволяют сопернику моментально создать свой момент. Буквально разведя мяч в центре поля, чехи могли делать счет 1:1 - и надо сказать «спасибо» Янкто, которой из голевой позиции пробил выше ворот. Наша сборная заслужила выиграть первый тайм, но она же могла потерять все, заработанное тяжким трудом, из-за секундной расслабленности.

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Конечно, при такой диспозиции счет 1:0 был уже вполне комфортен. Чтобы оказаться в проигрышной ситуации, Украине нужно было пропускать уже дважды, она могла играть спокойнее. Давид Павелка однажды очень опасно пробил издали, но Пятов был к этому удару готов. В свою очередь, и у нашей сборной были шансы, даже более явные. В одном из эпизодов Ярмоленко вырвался один на один с вратарем и даже обыграл Павленку - но угол был острым, и он упустил мяч за лицевую…

Нет, все-таки скидка от Яремчука и бронебойный удар Малиновского оказались решающими моментами матча. Шилгавы старался, он, пожалуй, действительно, усилил игру заменами, но переломить ход матча ему все же не удалось. Напрячь Пятова гостям удавалось, но контратаки от сборной были намного опаснее. По ходу одной из них Марлос вообще организовал выпал два в два, считая вратаря - и только Павленка вытащил удар от Виктора Цыганкова.

К контратакам нашей команде стоит относиться бережнее. Чехи простили нас за все промахи, сами вдоволь наошибавшись в завершении, а другой соперник обязательно накажет, не дав выиграть победный по содержанию матч. И тем не менее: победа в группе добыта, вес взят.

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Шевченко первый матч в тренерской карьере проводил сразу у руля главной команды страны. Он учится и растет вместе со своими подопечными. Не все получается гладко, он не боится признавать свои ошибки - но один из его козырей связан именно с его победами в качестве игрока. Обладатель «Золотого мяча», победитель Лиги чемпионов просто не может по-настоящему опасаться команд, у которой лучшие игроки сидят в запасе «Ромы» или играют за «Бернли».

И поэтому в ситуации, когда нашу сборную устраивала ничья, она просто сыграла в свою силу и выиграла. Не было ни тактических ухищрений, ни лишних опорников на поле - просто все сильнейшие. Вероятно, где-то и повезло - но это тот случай, когда удача стала наградой за смелость...