Украина обыграла Чехию и пробилась элитный дивизион Лиги Наций. Футбол

Сборная Украины обеспечила себе участие в плей-офф за место на Евро-2020.

Украина обыграла Чехию и пробилась элитный дивизион Лиги Наций
Фото: ua-football.com

Во вторник, 16 октября, сборная Украины в Харькове на стадионе "Металлист" обыграла сборную Чехии в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.

Победив со счетом 1:0, украинская сборная стала недосягаема для соперников и заняла первое место в своей группе, сообщает Ua-football.

Это был третий поединок для украинской команды в Лиге наций УЕФА, которая возглавляет таблицу группы В1. Счет во встрече открыл Руслан Малиновский, дальним ударом отправив мяч в правый нижний угол. С минимальным преимуществом сборной Украины первый тайм и завершился. Могли оба соперника забивать и после перерыва, однако свои моменты не реализовали. Таким образом, украинская сборная одержала третью победу в трех матчах Лиги наций. Также на матче провели минуту молчания в память о футболисте и тренере Иване Базилевиче, передают Украинские Новости.

Таким образом, команда Андрея Шевченко повысилась в классе, и в следующем розыгрыше турнира, который начнется в сентябре 2020 года, сыграет в элитном дивизионе турнира – Лиге А.

Также сборная Украины обеспечила себе участие в плей-офф за место на Евро-2020, если не удастся пробиться в финальную часть турнира через классический отбор.


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