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Великовский не смог завоевать пояс WBA Continental 24-летний мариуполец Андрей Великовский (12-2-1, 7 КО) не смог отобрать пояс WBA Continental у белоруса Николая Веселова (8-0-1, 4 КО). Нет, украинец не проиграл поединок. Андрей Великовский. Фото: Sport.ua Поскольку же по окончанию этого конкурентного боя один арбитр отдал ему победу 114:113, другой - его сопернику 113:111, а третий - дал равный счет 113:113, то в итоге была зафиксирована ничья, позволившая Веселову сохранить свой титул. Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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