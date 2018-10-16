Великовский не смог завоевать пояс WBA Continental

24-летний мариуполец Андрей Великовский (12-2-1, 7 КО) не смог отобрать пояс WBA Continental у белоруса Николая Веселова (8-0-1, 4 КО).
 
Нет, украинец не проиграл поединок.
Фото Великовский не смог завоевать пояс WBA Continental
Андрей Великовский. Фото: Sport.ua
 
Поскольку же по окончанию этого конкурентного боя один арбитр отдал ему победу 114:113, другой - его сопернику 113:111, а третий - дал равный счет 113:113, то в итоге была зафиксирована ничья, позволившая Веселову сохранить свой титул.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине


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