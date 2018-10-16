Рома хочет убрать клаусулу из контрактов Маноласа и Пеллегрини
Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи стремится убрать из контрактов Костаса Маноласа и Лоренцо Пеллегрини пункты о возможности досрочного выкупа.
Ранее итальянская пресса неоднократно связывала обоих игроков с уходом из "Ромы" из-за невысоких сумм выкупа.
Предполагалось, что летом "Челси" был готов заплатить за Маноласа 36 миллионов евро, однако на прошлой неделе появилась информация, что сам игрок стремится убрать из контракта этот пункт или существенно завысить его.
Между тем, Пеллегрини был связан с переходом в "Ювентусом" или "Интер", поскольку клаусула для Италии составляла всего 30 миллионов евро.
Как сообщает Corriere dello Sport, Мончи рассматривает возможность пересмотра зарплаты для игроков и удаления из контрактов этого пункта.
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