U-19: сборная Украины пробилась в элит-раунд Евро-2019

Проигрывая уже на первой минуте, подопечные Сергея Попова смогли переломить ход встречи и разгромили сборную Словакии со счетом 4:1.

Для юношеской сборной Украины (U-19) ситуация в турнирной таблице перед последним туром сложилась таким образом, что в поединке против словаков команде Сергея Попова, чтобы пробиться в элит-раунд, нужно было побеждать, причем желательно с разницей в два мяча. Это было необходимо для того, чтобы не обращать внимание на параллельный матч в квартете между Норвегией и Албанией, в котором даже албанцы с нулем в графе «очки» имели шансы на выход в следующий раунд соревнований.

В первом тайме преимущество сборной Украины не вызывала сомнений. Сине-желтые еще дважды поражали ворота соперника. Сначала отличился нападающий львовских «Карпат» Даниил Сикан, а уже в компенсированное арбитром время мяч с пенальти забил полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик. О преимуществе украинский красноречиво свидетельствовала и статистика ударов - 11:3.

Во втором тайме сборная Украины сыграла рационально, прежде всего обезопасив свои ворота. Но сине-желтые не забывали и о наступательных действиях. И одна из атак на 70-й минуте завершилась точным ударом полузащитника киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили. Этот гол окончательно убил интригу в матче. Победа позволила сборной Украины не только попасть в элит-раунда Евро-2019, но и сделать это с первого места.

Словакия - Украина - 1:4 (1:3)

Голы: Вон (1) - Исаенко (11), Сикан (35), Мудрик (45+2, с пенальти), Цитаишвили (70).

Украина: Лтайф, Слива, Снурницин, Муравский, Агапов, Мудрик (Супряга, 79), Горин, Бондаренко (Приходько, 62), Цитаишвили (к), Сикан (Лях, 90+1), Исаенко (Кащук, 80).