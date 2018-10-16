Детских ошибок мастера не прощают (ВИДЕО)  

БЕЛЫЙ БАРС - ДНЕПР - 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Голы: Мацейко (Бондаренко), 23:20 - 0:1. Бородай (Панченко, Лесников), 30:42 - 1:1. Макарицкий, 32:10 - 1:2. Тимченко (Дурдыев), 37:19 - 2:2. Макарицкий (Мацейко, Золотухин), 42:14 - 2:3. Жвачкин (Пугачев, Афанасьев), 42:39 - 2:4. Афанасьев (бол. Жвачкин, Пугачев), 59:59 - 2:5.

Фото: hckremenchuk.com.ua

«Белый Барс» (Белая Церковь): Кучер (Качула, 42:39). Логач - Таран, Бородай - Качан - Тимченко; Васильев - Грицюк, Дурдыев - Печерских - Лесников; Гриценко - Собко, Панов - Андращук - Ромахин; Панченко - Арабов.

«Днепр» (Херсон): Сурканов. Белоусов - Декало, Бондаренко - Коляда - Янишевский; Пугачев - Афанасьев, Золотухин - Коваленко - Жвачкин; Шпак - Сирченко, Брага - Мацейко - Макарицкий; Будько - Матусевич, Тимченко - Найденов - Болотин.

Штраф: 14 - 20.

Броски: 19 (5+9+5) - 38 (10+12+16).

13 октября. Белая Церковь. ЛА «Белый Барс».

Команды калибра «Белого Барса» в нынешнем сезоне еще не создавали непреодолимых преград лидерам, но здесь сенсация была возможна. В стартовых двух периодах на льду гости хоть и имели игровое преимущество, но на табло была ничья - 2:2.

И лишь в заключительной двадцатиминутке «Днепр», наконец, прорвало. Третью шайбу в ворота Кирилла Кучера забросил роSSийский легионер Никита Макарицкий, а потом в ворота белоцерковцев влетели еще две.

Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:

Игра получилась хорошей, ведь таким же хорошим оказался и соперник. Сколько мы с ними играем - нам всегда тяжело играть, у них видна рука тренерского штаба. В первых двух периодах было тяжело в атаке, но потом прорвало. А в целом, никакой недооценки соперника не было. Мы всегда на «Белый Барс» готовимся серьезно. Ведь играем не против фишек, а против боевой команды и серьезного соперника. Просто в стартовом периоде они нам не дали забросить, вот и все.

Константин БУЦЕНКО, главный тренер «Белого Барса»:

- У нас очень серьезные кадровые проблемы, связанные с травмами. Вот и сейчас не сыграли два ключевых защитника. Игру мы старались построить рационально, но с этим вышло только в первых двух периодах. Неоправданные удаления в третьей двадцатиминутке сыграли свою роль, поскольку мастеровитые команды не прощают удалений и детских ошибок. Самое главное сделать правильные выводы и достучаться до ребят, что такого делать нельзя. Игра длится 60 минут. Поэтому, если мы можем выполнять тактику и установку в течение двух периодов, то почему мы не можем так играть весь матч?

КРЕМЕНЧУГ - ДИНАМО - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Зайцев (Киселев), 15:12 - 1:0. Гриценко (Савченко, Ворона), 21:06 - 2:0. Киселев (Горлушко), 46:48 - 3:0.

«Кременчуг»: Гордюшин. Толстушко - Грицких, Тютченко - Красильников - Шиманский; Севрюгин - Бельский, Савченко - Гриценко - Ворона; Горлушко - Боевых, Киселев - Фурса - Зайцев; Савицкий, Полищук - Кривошапкин - Ефимочкин.

«Динамо» (Харьков): Мамедов. Жовнир - Дегтярев, Худяков - Ромащенко - Олейник; Лисин - Матвиенко, Колядинский - Кобиков - Скребела; Наливайко - Бабчук, Халин - Максименко - Сиротенко; Праведный.

13 октября. Кременчуг. СК «Айсберг».

ДОНБАСС - ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ - 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Голы: Коренчук (Кузьмик, Кирющенков), 7:44 - 1:0. Захаров (бол. Григорьев, Карпенко), 17:16 - 2:0. Мостовой (Мазур, Новиков), 17:38 - 3:0. Денискин (Лялька, Воронин), 21:24 - 4:0. Захаров (Фирсов, Костиков), 26:49 - 5:0. Лялька (Смирнов), 29:19 - 6:0. Черемнов (Привалихин), 50:47 - 6:1. Денискин (Лялька), 58:24 - 7:1.

«Донбасс» (Донецк): Костенко. Сильницкий - Скрипец, Кирющенков - Кузьмик - Коренчук; Гончаров - Воронин, Лялька - Смирнов - Денискин; Григорьев - Фирсов, Карпенко - Захаров - Костиков; Александров, Новиков - Мазур - Мостовой.

«Ледяные волки»: Глотов (Крюченкин) - Фроленко, Федосов - Овчинников, Микульчик, Дворник; Чикида, Бугаев - Черемнов, Шапиро, Боронило; Привалихин - Алексейчук, Борманис, Гуменюк.

13 октября. Дружковка. ЛА «Альтаир».

Матч 11-го тура

ДОНБАСС - ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ - 8:3 (3:0; 3:2; 2:1)

Голы: Лялька (Смирнов, Чердак), 1:02 - 1:0. Кирющенков (Чердак), 3:51 - 2:0. Чердак (Кузьмик, Кирющенков), 18:25 - 3:0. Шабанов (Чикида), 26:20 - 3:1. Смирнов (бол. Скрипец, Денискин), 28:51 - 4:1. Смирнов (Лялька, Денискин), 34:53 - 5:1. Федосов (Н.Дворник, Овчинников), 35:26 - 5:2. Луговой (Костиков, Захаров), 39:25 - 6:2. Шапиро (бол. Шабанов, Черемнов), 44:06 - 6:3. Смирнов (Лялька, Денискин), 46:25 - 7:3. Чердак (Кирющенков), 48:40 - 8:3.

«Донбасс» (Донецк): Дьяченко. Сильницкий - Романенко, Кирющенков - Кузьмик - Чердак; Скрипец - Воронин, Лялька - Смирнов - Денискин; Григорьев - Фирсов, Луговой - Захаров - Костиков; Александров, Новиков - Мазур - Мостовой.

«Ледяные волки»: Глотов. Фроленко - Федосов, Микульчик - Овчинников - Н.Дворник; Чикида - Привалихин, Черемнов - Шапиро - Шабанов; Боронило, Гуменюк - Алексейчук - Крюченкин.

14 октября. Дружковка. ЛА «Альтаир».

Этот матч 11-го тура состоялся раньше остальных из-за предстоящего отъезда «Донбасса» на Континентальный кубок в Ригу (игры второго раунда турнира пройдут в столице Латвии 19-21 октября). А в целом, все прогнозировано - чемпион страны довольно легко разделался с аутсайдером чемпионата.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

И В ВО ПО П Ш О

1. Днепр 9 8 0 1 0 35-9 25

2. Кременчуг 9 7 1 0 1 54-23 23

3. Донбасс 10 7 0 0 3 53-25 21

4. Динамо 9 1 1 1 6 17-34 6

5. Белый Барс 9 1 1 0 7 21-47 5

6. Ледяные волки 10 0 1 2 7 22-64 4