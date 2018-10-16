Детских ошибок мастера не прощают (ВИДЕО)  

Команды калибра «Белого Барса» в нынешнем сезоне еще не создавали непреодолимых преград лидерам, но здесь сенсация была возможна. В стартовых двух периодах на льду гости хоть и имели игровое преимущество, но на табло была ничья - 2:2.
И лишь в заключительной двадцатиминутке «Днепр», наконец, прорвало. Третью шайбу в ворота Кирилла Кучера забросил роSSийский легионер Никита Макарицкий, а потом в ворота белоцерковцев влетели еще две.
Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:
- Игра получилась хорошей, ведь таким же хорошим оказался и соперник. Сколько мы с ними играем - нам всегда тяжело играть, у них видна рука тренерского штаба. В первых двух периодах было тяжело в атаке, но потом прорвало. А в целом, никакой недооценки соперника не было. Мы всегда на «Белый Барс» готовимся серьезно. Ведь играем не против фишек, а против боевой команды и серьезного соперника. Просто в стартовом периоде они нам не дали забросить, вот и все.
Константин БУЦЕНКО, главный тренер «Белого Барса»:
- У нас очень серьезные кадровые проблемы, связанные с травмами. Вот и сейчас не сыграли два ключевых защитника. Игру мы старались построить рационально, но с этим вышло только в первых двух периодах. Неоправданные удаления в третьей двадцатиминутке сыграли свою роль, поскольку мастеровитые команды не прощают удалений и детских ошибок. Самое главное сделать правильные выводы и достучаться до ребят, что такого делать нельзя. Игра длится 60 минут. Поэтому, если мы можем выполнять тактику и установку в течение двух периодов, то почему мы не можем так играть весь матч?
Этот матч 11-го тура состоялся раньше остальных из-за предстоящего отъезда «Донбасса» на Континентальный кубок в Ригу (игры второго раунда турнира пройдут в столице Латвии 19-21 октября). А в целом, все прогнозировано - чемпион страны довольно легко разделался с аутсайдером чемпионата.
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