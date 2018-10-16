Умер украинский футболист и тренер Олег Базилевич

В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.

Сегодня, 16 октября, в возрасте 80 лет ушел из жизни украинский футболист, выдающийся ученый, тренер Олег Базилевич .

Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили родственники футболиста.

Олег Базилевич - заслуженный тренер СССР и УССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, кандидат педагогических наук, профессор, чемпион СССР , обладатель Кубка СССР , Кубка кубков Европы, Суперкубка Европы, создатель уникальной системы - "Подготовка футболистов высокой квалификации на основе моделирования учебно-тренировочного процесса", автор книг "Система или размышления о футболе", "Организация игры и подготовка футболистов высокой квалификации", "Система, или Размышления о том, каким был, стал и может стать футбол".

Базилевич играл в киевском "Динамо", "Черноморце" и донецком "Шахтере". После завершения игровой карьеры сначала тренировал команды второй лиги - "Десна", "Шахтер" (Кадиевка) и "Шахтер" (Донецк). Под его руководством донецкий "Шахтер" показал поразительный результат и в 1973 году вышел в высшую лигу СССР , заняв 6-е место.

В середине 70-х Базилевич вместе с Валерием Лобановским тренировал "Динамо". Вместе они побеждали в чемпионате Советского Союза (в 1974-м и 1975-м) и Кубке СССР (в 1974-м), а также выиграли два евротрофея - Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА (в 1975-м) .

Высокие результаты благодаря научным разработкам и системной работе Базилевича демонстрировали киевское "Динамо", ЦСКА (Москва). Он также тренировал "Динамо" (Минск), "Пахтакор", ворошиловградскую "Зарю", сборную Советского Союза в 1976 году, олимпийские сборные Кувейта и Болгарии, национальную сборную Украины по футболу в 1993-1994 годах.

В последние годы Базилевич боролся с одним из самых сложных недугов современности - болезнью Паркинсона.