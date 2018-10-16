Умер украинский футболист и тренер Олег Базилевич

В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.

Умер украинский футболист и тренер Олег Базилевич
Фото: time-football.com

Сегодня, 16 октября, в возрасте 80 лет ушел из жизни украинский футболист, выдающийся ученый, тренер Олег Базилевич.

Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили родственники футболиста.

Олег Базилевич - заслуженный тренер СССР и УССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, кандидат педагогических наук, профессор, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Кубка кубков Европы, Суперкубка Европы, создатель уникальной системы - "Подготовка футболистов высокой квалификации на основе моделирования учебно-тренировочного процесса", автор книг "Система или размышления о футболе", "Организация игры и подготовка футболистов высокой квалификации", "Система, или Размышления о том, каким был, стал и может стать футбол".

Базилевич играл в киевском "Динамо", "Черноморце" и донецком "Шахтере". После завершения игровой карьеры сначала тренировал команды второй лиги - "Десна", "Шахтер" (Кадиевка) и "Шахтер" (Донецк). Под его руководством донецкий "Шахтер" показал поразительный результат и в 1973 году вышел в высшую лигу СССР, заняв 6-е место.

В середине 70-х Базилевич вместе с Валерием Лобановским тренировал "Динамо". Вместе они побеждали в чемпионате Советского Союза (в 1974-м и 1975-м) и Кубке СССР (в 1974-м), а также выиграли два евротрофея - Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА (в 1975-м) .

Высокие результаты благодаря научным разработкам и системной работе Базилевича демонстрировали киевское "Динамо", ЦСКА (Москва). Он также тренировал "Динамо" (Минск), "Пахтакор", ворошиловградскую "Зарю", сборную Советского Союза в 1976 году, олимпийские сборные Кувейта и Болгарии, национальную сборную Украины по футболу в 1993-1994 годах.

В последние годы Базилевич боролся с одним из самых сложных недугов современности - болезнью Паркинсона.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Как девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видеоКак девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видео
Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSиюУкраина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию
Шпага - золотая, гены - чемпионские. ФутболШпага - золотая, гены - чемпионские. Футбол
В бельгийском футболе коррупционный скандал: полиция арестовала тренера "Брюгге", задержаны агенты и судьиВ бельгийском футболе коррупционный скандал: полиция арестовала тренера "Брюгге", задержаны агенты и судьи
Блок рекламы


Похожие новости
Коллина отклонил идею возможности тренерам консультироваться с VAR. ФутболКоллина отклонил идею возможности тренерам консультироваться с VAR. Футбол
Украинский дуэт взял историческую "бронзу" в акробатике на юношеской ОлимпиадеУкраинский дуэт взял историческую "бронзу" в акробатике на юношеской Олимпиаде
Тренер Польши: Разочарованы, что стали первой вылетевшей командой. ФутболТренер Польши: Разочарованы, что стали первой вылетевшей командой. Футбол
Тренер соперника Украины по Лиге наций уволился. ФутболТренер соперника Украины по Лиге наций уволился. Футбол
Отаменди: Агуэро - ключевой футболист Ман СитиОтаменди: Агуэро - ключевой футболист Ман Сити
Ибрагимович уверен, что Моуринью - правильный тренер для МЮ. ФутболИбрагимович уверен, что Моуринью - правильный тренер для МЮ. Футбол
В бельгийском футболе коррупционный скандал: полиция арестовала тренера "Брюгге", задержаны агенты и судьиВ бельгийском футболе коррупционный скандал: полиция арестовала тренера "Брюгге", задержаны агенты и судьи
КДК дисквалифицировал тренера, игрока, администратора и даже президента "Динамо"КДК дисквалифицировал тренера, игрока, администратора и даже президента "Динамо"
Пластун: Шевченко хочет показать себя как тренер, а мы должны не подвести его. ФутболПластун: Шевченко хочет показать себя как тренер, а мы должны не подвести его. Футбол
Шевченко: Надеюсь, что лучшие годы как тренера у меня впереди. ФутболШевченко: Надеюсь, что лучшие годы как тренера у меня впереди. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости