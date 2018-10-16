Травма Бэйла может оказаться серьезнее, чем предполагалось
Неопределенность в отношении физического состояния Гарета Бэйла остается. Во вторник после возвращения в "Реал" он тренировался отдельно от общей группы.
29-летний валлиец покинул сборную Уэльса после того, как не прошел тест перед игрой со сборной Испании.
Напомним, что Бейл получил травму в мадридском дерби в прошлом месяце и, несмотря на то, что он участвовал в недавнем матче против "Алавеса", есть опасения, что травма сложнее, чем предполагалось ранее.
Как подчеркивает Diario AS, тренировка игрока отдельно от основной группы при отсутствии медицинской информации, необычного для мадридского "Реала".
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз заявил, что травма игрока не на столько серьзна как предполагалось, хотя мадридские болельщики обеспокоены постоянными травмами, которые мешают Бэйлу играть.
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