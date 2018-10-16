Андрей Шевченко: Чехия заслуженно победила словаков. Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассуждает о предстоящем сегодня матче против Чехии.

- Очень важна реализация, надо реализовывать свои моменты. Мы ни в коем случае не должны уступить им в желании, борьбе, самоотдаче. У каждой команды свое задание на игру. У нас свое задание.

Мы серьезно отнесемся к их перестановкам. Ряд новых игроков, которых они вызвали, внесли свежую кровь в их игру. Они более мотивированы. Против словаков команда показала хорошие бойцовские качества, неплохой напор. Они заслуженно победили, - сказал Шевченко каналу "Футбол 1".

Ранее Шевченко дал свое напутствие Яремчуку: "Он двигается хорошо, много работает на команду. Моменты у Яремчука есть. Желаю ему удачи. Хочется, чтобы с Чехией он воплотил один из своих моментов в забитый мяч".