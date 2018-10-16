Андрей Шевченко: Чехия заслуженно победила словаков. Футбол
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассуждает о предстоящем сегодня матче против Чехии.
- Очень важна реализация, надо реализовывать свои моменты. Мы ни в коем случае не должны уступить им в желании, борьбе, самоотдаче. У каждой команды свое задание на игру. У нас свое задание.
Мы серьезно отнесемся к их перестановкам. Ряд новых игроков, которых они вызвали, внесли свежую кровь в их игру. Они более мотивированы. Против словаков команда показала хорошие бойцовские качества, неплохой напор. Они заслуженно победили, - сказал Шевченко каналу "Футбол 1".
Ранее Шевченко дал свое напутствие Яремчуку: "Он двигается хорошо, много работает на команду. Моменты у Яремчука есть. Желаю ему удачи. Хочется, чтобы с Чехией он воплотил один из своих моментов в забитый мяч".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
16.10.2018 12:14
16.10.2018 21:30