Лига наций: Финляндия рвется на Евро

Финская сборная все ближе к выходу в финальную стадию и продолжению борьбы за поездку на Евро-2020.
Финны одолели главного конкурента и уверенно лидируют с четырьмя победами, не пропустив при этом ни одного мяча.
Игра же в Таллине интересна не только захватывающим сценарием, но и тем, что Эстония забила свои первые голы в турнире. После этого число не открывших лицевой счет в Лиге наций команд сократилось до трех - это Германия, Хорватия и Сан-Марино.
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