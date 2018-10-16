Лига наций: Финляндия рвется на Евро

Дивизион С
 
Группа 2
 
Финляндия - Греция - 2:0 (0:0)
 
Фото Лига наций: Финляндия рвется на Евро
Фото: twitter.com/uefaeuro
Голы: Сойри, 46 (1:0). Камара, 89 (2:0).
 
Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Уронен, Араюри, Спарв, Лод, Камара, Пукки (Скрабб, 12), Сойри (Пиринен, 86), Туоминен (Карьялайнен, 90+1).
 
Греция: Баркас, Папастатопулос (Тзавеллас, 46), Манолас, Бакакис, Цимикас, Тзиолис, Фортунис, Пелкас (Кулурис, 73), Зека, Митроглу, Бакасетас (Христодулопулос, 55).
 
Предупреждение: Манолас, 75.
 
Судья: Гиль (Польша).
 
15 октября. Тампере. Стадион Ratina (Tampere).
 
Эстония - Венгрия - 3:3 (1:1)
 
Голы: Лутс, 20 (1:0). Д. Надь, 24 (1:1). Солои, 54 (1:2). Паткаи, 70 - в свои ворота (2:2). Аньер, 79 (3:2). Солои, 81 (3:3).
 
Эстония: Аксалу (Лепметс, 43), Тенисте, Тамм, Баранов, Метс, Пикк, Васильев, Лутс, Антонов, Аньер (Пурье, 90), Ойямаа.
 
Венгрия: Гулачи, Кадар, Орбан, Барат, Ловренчич (Беше, 80), Ковач, А.Надь, Кляйнхайслер (Паткаи, 68), Шоллои, Д. Надь (Эппель, 75), Солои.
 
Предупреждения: Аньер, 23. Лутс, 73. Д. Надь, 75. Баранов, 82. Паткаи, 90+3.
 
Судья: Халис Озкахья (Турция).
 
15 октября. Таллин. Стадион "А Ле Кок Арена".
 
Финская сборная все ближе к выходу в финальную стадию и продолжению борьбы за поездку на Евро-2020.
 
Финны одолели главного конкурента и уверенно лидируют с четырьмя победами, не пропустив при этом ни одного мяча.
 
Игра же в Таллине интересна не только захватывающим сценарием, но и тем, что Эстония забила свои первые голы в турнире. После этого число не открывших лицевой счет в Лиге наций команд сократилось до трех - это Германия, Хорватия и Сан-Марино.
 
Андрей КУЗИЧЕВ, Спорт-Экспресс


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