Mercedes призывает Хэмилтона бороться в США по-настоящему

Босс команды Формулы-1 Mercedes Тото Вольфф совсем еще не уверен в том, что его пилот Льюис Хэмилтон гарантировал себе титул. И тот факт, что Себастьян Феттель отстает на 67 очков за 4 гонки до финиша, совершенно ничего не значит.

Вольфф напоминает историю из гоночного прошлого Хэмилтона:

"В 2007 году за две гонки до конца чемпионата отрыв в пересчёте на нынешние очки составлял 45 очков, и Льюис проиграл чемпионат. Кто-нибудь когда-нибудь представлял, что можно потерять 45 очков за две гонки? Немыслимо. Гонки происходят в воскресенье, и выигрывает не обязательно быстрейший автомобиль. Летом у нас был момент, когда мы не обладали быстрейшей машиной, но одержали несколько побед. Я бы не хотел снимать ногу с педали, потому что сход с дистанции и неудачная гонка – и всё преимущество исчезает".


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