НХЛ: Ковальчук забивает, но проигрывает, Радулов ассистирует

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2018-19, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-10-16. Результаты всех матчей

"Оттава" - "Даллас" - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Максим Лажойе, Брэди Ткачук, Миккель Бедкер и Зак Смит забивали за "Оттаву", а "Сенаторс" одержали вторую победу кряду. У "Далласа" отметился Джон Клиндберг. На счету Александра Радулова результативная передача.

"Монреаль" - "Детройт" - 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)
После шести сыгранных матчей "Детройт" так и не одержал ни одной победы. "Красные крылья" были разгромлены "Монреалем", который вышел на третье место в Атлантическом дивизионе. В составе победителей две шайбы на счету Джонатана Друэна, гол и две передачи за Томашем Татаром.

"Торонто" - "Лос-Анджелес" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Дубль Каспери Капанена помог "Торонто" обыграть "Лос-Анджелес". Финн открыл счет в матче на 46-й секунде и поставил в нем точку на 8-й минуте 3-й двадцатиминутки. Также в составе победителей отличились Патрик Марло и Митч Марнер. У "Кингз" вторую шайбу в сезоне на свой счет записал Илья Ковальчук.

"Нэшвилл" - "Миннесота" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
"Нэшвилл" оставил "Миннесоту" на последнем месте в Центральном дивизионе, а сам закрепился на первом. В составе победителей отличились Крэйг Смит, Маттиас Экхольм, Филип Форсберг и Микка Саломяки.


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