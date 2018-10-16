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2018-10-16
Александр БАБИЧ: "Мы посмотрели ближайший резерв"
Наставник «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал двусторонку команды.
«В календаре образовалась пауза из-за матчей сборной, которую мы должны были заполнить игрой.
Фото: fcmariupol.com
У нас не получилось сыграть с другой командой, но сыграли двухстороннюю игру смешанными составами.
У нас отсутствовали наши сборники, также есть группа игроков, которые приболели и те ребята, которые восстанавливаются.
Игра получилась полезной и интересной. Ребята получили игровую практику, плюс посмотрели наш ближайший резерв.
Команда получила необходимую нагрузку. Теперь игроки пройдут восстановление и затем начнем подготовку непосредственно к игре с «Зарей».
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