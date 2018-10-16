Финляндия без Пукки смогла выиграть у Греции четвертый матч подряд

Сборная Финляндии в полушаге от сенсационной победы в группе C2 Лиги наций. Сегодня финны выиграли четвертый матч подряд - на этот раз у основного конкурента Греции. Уже на старте матча хозяева ввиду травмы лишились своей главной звезды Пукки, но партнеры не подвели - Сойри и Камара забили по мячу, использовав ошибки греков в защите. 2:0, и теперь финнам достаточно набрать очко в двух матчах.

Лига Наций 2018-20. Лига C. Группа C2.

Финляндия - Греция 2:0 (0:0)



Голы: Сойри, 46 (1:0); Камара Г., 89 (2:0)



Финляндия: Градецки; Араюури; Уронен; Тойвио; Райтала; Спарв; Лод; Камара Г.; Сойри (Пиринен, 86); Пукки (Скрабб, 12); Туоминен (Карялайнен, 91)



Греция: Баркас; Манолас; Папастатопулос (Цавелас, 46); Цимикас; Бакакис; Циолис; Фортунис; Пелькас (Кулурис, 74); Зека; Митроглу; Бакасетас (Христодулопулос, 55)



Предупреждения: - Манолас, 75