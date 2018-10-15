Суд больше не будет заниматься бывшими руководителями Немецкого футбольного союза

Немецкий суд постановил, что больше не будет продолжать рассматривать дела трех бывших футбольных чиновников Немецкого футбольного союза (DFB), обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в связи с чемпионатом мира 2006 года. Немецкие прокуроры ранее обвиняли бывших президентов DFB Вольфганга Нирсбаха и Тео Цванцигера, а также бывшего генерального секретаря Хорста Р. Шмидта.

Тем не менее, суд во Франкфурте постановил, что нет веских оснований для продолжения судебного разбирательства, заявил представитель суда в интервью агентству ДПА. Прокуроры могут обжаловать приговор в течение недели.

В мае три бывших футбольных чиновника подтвердили, что им предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов за выплаты в размере 6,7 миллиона евро, которые делал DFB Международной федерации футбола (ФИФА) в 2005 году. Плата была официально обозначена как вклад в культурные мероприятия ЧМ-2006 в Германии, однако они никогда не проводились.