Суд больше не будет заниматься бывшими руководителями Немецкого футбольного союза

Немецкий суд постановил, что больше не будет продолжать рассматривать дела трех бывших футбольных чиновников Немецкого футбольного союза (DFB), обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в связи с чемпионатом мира 2006 года. Немецкие прокуроры ранее обвиняли бывших президентов DFB Вольфганга Нирсбаха и Тео Цванцигера, а также бывшего генерального секретаря Хорста Р. Шмидта.

Тем не менее, суд во Франкфурте постановил, что нет веских оснований для продолжения судебного разбирательства, заявил представитель суда в интервью агентству ДПА. Прокуроры могут обжаловать приговор в течение недели.

В мае три бывших футбольных чиновника подтвердили, что им предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов за выплаты в размере 6,7 миллиона евро, которые делал DFB Международной федерации футбола (ФИФА) в 2005 году. Плата была официально обозначена как вклад в культурные мероприятия ЧМ-2006 в Германии, однако они никогда не проводились.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Морозов: Не исключено, что играть грубо против Тайсона было тренерской установкой ВернидубаМорозов: Не исключено, что играть грубо против Тайсона было тренерской установкой Вернидуба
Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSиюУкраина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию
Названы все претенденты на "Золотой мяч". ФутболНазваны все претенденты на "Золотой мяч". Футбол
Игроки сборной Украины отметились под постом с поздравлениями ПутинуИгроки сборной Украины отметились под постом с поздравлениями Путину
Блок рекламы


Похожие новости
По словам президента Словацкого футбольного союза, с Козаком не было разногласийПо словам президента Словацкого футбольного союза, с Козаком не было разногласий
Феттель не хочет стать самоубийцей, но будет боротьсяФеттель не хочет стать самоубийцей, но будет бороться
Чемпиона больше не боятся (ВИДЕО)  Чемпиона больше не боятся (ВИДЕО)  
Алиев будет работать главным тренером детской команды. ФутболАлиев будет работать главным тренером детской команды. Футбол
Тренер Эвертона: Естественно, мы заслуживали большего. ФутболТренер Эвертона: Естественно, мы заслуживали большего. Футбол
Юлиус Шуплер: требуем, чтобы ребята быстрее двигались и больше бросалиЮлиус Шуплер: требуем, чтобы ребята быстрее двигались и больше бросали
Хацкевич не будет подавать в отставкуХацкевич не будет подавать в отставку
Мане: Родители говорили, что мне не стоит заниматься футболомМане: Родители говорили, что мне не стоит заниматься футболом
В этом сезоне "Барселона" будет играть в розовомВ этом сезоне "Барселона" будет играть в розовом
РоSSия не будет препятствовать переходу трех биатлонисток в сборную УкраиныРоSSия не будет препятствовать переходу трех биатлонисток в сборную Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости