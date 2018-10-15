Азар: Модрич достоит Золотого мяча

Полузащитник "Челси" Эден Азар уверен, что его коллега из "Реала" Лука Модрич достоин получить "Золотой мяч" в этом году.

Как известно, бельгиец также входит в круг номинантов на награду, но считает, что приз выиграет именно хорват.

"Золотой мяч выиграет Лука Модрич, - заявил Азар. - Я не ставлю себе цель выиграть этот приз, а вот Модрич этого заслуживает. Есть три или четыре фаворита, но Модрич победит. Это будет великолепным завершением его блестящего сезона.

Если вы скажете мне, что я был лучшим игроком в мире за последние три месяца, я соглашусь. Но я не люблю говорить об этом. Есть Неймар, Мбаппе и, конечно, Месси и Роналду. Для меня в "Челси" складывается все идеально. Надеюсь, дальше будет также".


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