С чемпиона Греции сняли три очка из-за болельщиков

Дисциплинарный комитет греческой Суперлиги снял с чемпиона Греции афинского АЕКа три очка за нарушения болельщиков во время недавнего национального дерби с "Олимпиакосом".

В перерыве поединка, который завершился вничью (1:1) на Олимпийском стадионе Афин, часть болельщиков АЕКа вступила в конфликт с полицией, бросая фейерверки в их сторону и за пределы арены, а также несколько факелов полетели в сторону поля. Для усмирения болельщиков использовался слезоточивый газ, и ситуация в итоге была локализована. Дисциплинарный комитет снял с афинского клуба три очка, а также обязал провести два домашних матча без болельщиков. Кроме того, клуб оштрафован на 73250 евро.

"За оскорбительные выкрики, используемые фанатами и их поведение в матче 10/10/2018, общий штраф составляет 73250 евро. ФК АЕК также оштрафован на два матча за закрытыми дверями и вычет трех очков из турнирной таблицы в текущем сезоне", - говорится в официальном сообщении Суперлиги.

В результате АЕК опустился на пятое место в турнирной таблице Суперлиги с десятью очками после шести туров, отставая от пары лидеров ПАОКа и "Атромитоса" на шесть очков. Афиняне будут принимать "Арис" (27 октября) и "Атромитос" (11 ноября) без поддержки своих болельщиков. Ожидается, что "орлы" обжалуют решение.