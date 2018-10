Экс-нападающий сборной Италии и бывший тренер киевского "Арсенала" Фабрицио Раванелли разочарован тем, что голкипер Джанлуиджи Буффон перешел из "Ювентуса" во французский "ПСЖ".

Напомним, что прошедшим летом Буффон покинул туринский клуб ради того, чтобы перебраться в состав парижан.

"Прав ли был Буффон, что решил присоединиться к "ПСЖ"? - цитирует бывшего нападающего "Юве" и "Марсель" Раванелли итальянская пресса. - Трудно сказать, потому что это его личное решение.

Я думаю, что если бы он остался в "Ювентусе", было бы лучше. Я бы предпочел, чтобы он остался в "Юве".