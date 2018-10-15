В чемпионате Украины по футболу появился очередной подозрительный матч

ФК "Сумы" проиграл "Колосу" 0:6.

В чемпионате Украины по футболу появился очередной подозрительный матч
Фото: Facebook "Колоса"

Внимание спортивной общественности привлек поединок 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу между ФК "Сумы" и "Колосом", который завершился разгромом хозяев 0:6.

В некоторых эпизодах футболисты "Сум" подозрительно странно защищались против команды из Ковалевки. К тому же голкипер хозяев Артем Штанько на 32-й минуте демонстративно прервал атаку гостей руками за пределами собственной штрафной площади, за что рефери поединка показал Роману прямую красную карточку.

Отметим, "Колос" борется за выход в Украинскую Премьер-лигу - после 12-ти туров дружина из Ковалевки занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

В свою очередь, ФК "Сумы" благополучно расположились в середине таблицы, практически ни на что не претендуя и особо ничем не рискуя.

"Очень странный матч состоялся в первой лиге. Все началось с назначения этой встречи – она была назначена на 15.00 пятницы, когда в Европе мало матчей. Азиатские букмекерские конторы в этот день недели берут то, что им предлагается. Принимались ставки и на матч "Сумы" – "Колос", на который были поставлены неадекватные суммы. "Сумы" сами захотели играть в пятницу, что вызвало удивление", - прокомментировал итоги этого поединка ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык.

"В этом матче в защите сумского клуба играл Сергей Гаращенков – человек, который в свое время был одним из организаторов договорного матча "Горняк-Спорт" – "Ильичевец". Органы, которые должны за это отвечать, закрывают глаза. Геращенков после того матча неизвестно где играл 2 года, теперь вернулся, "Сумам"разрешили его заявить, а теперь все продолжается. Это цирк, реальный цирк", - выразил свои сомнения Цыганык.

Напомним, летом правоохранительные органы провели волну обысков по делу о договорных матчах в чемпионатах Украины.

Обыски проходили у игроков, агентов и судей в 11 областях Украины.


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