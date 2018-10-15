Роберто Манчини: Италии есть что улучшать. Футбол
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выездную победу над командой Польши (1:0) в матче 4-го тура Лиги наций.
"Мы доминировали в этой игре и должны были забивать раньше, - приводит Football Italia слова Манчини. - Было бы несправедливо, если бы матч завершился со счетом 0:0. Парни старались изо всех сил. В футболе так бывает, что ты забиваешь заслуженный гол на последних минутах. Но все могло закончиться и хуже.
Мы играли очень хорошо, но всё равно можем многое улучшить. В футболе для побед нужно только время и тяжёлая работа, магии не существует".
Лига Наций 2018-20. Лига A. Группа A3.
Польша - Италия - 0:1 (0:0)
Голы: Бираги К., 92 (0:1)
"сб. Италии": Доннарумма Дж.; Бираги К.; Бонуччи; Кьеллини; Флоренци (Пиччини, 84); Верратти; Жоржиньо; Кьеза Ф.; Барелла; Инсинье Л.; Бернардески (Ласанья, 80)
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