Роберто Манчини: Италии есть что улучшать. Футбол

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выездную победу над командой Польши (1:0) в матче 4-го тура Лиги наций.

"Мы доминировали в этой игре и должны были забивать раньше, - приводит Football Italia слова Манчини. - Было бы несправедливо, если бы матч завершился со счетом 0:0. Парни старались изо всех сил. В футболе так бывает, что ты забиваешь заслуженный гол на последних минутах. Но все могло закончиться и хуже.

Мы играли очень хорошо, но всё равно можем многое улучшить. В футболе для побед нужно только время и тяжёлая работа, магии не существует".

Лига Наций 2018-20. Лига A. Группа A3.

Польша - Италия - 0:1 (0:0)



Голы: Бираги К., 92 (0:1)



"сб. Италии": Доннарумма Дж.; Бираги К.; Бонуччи; Кьеллини; Флоренци (Пиччини, 84); Верратти; Жоржиньо; Кьеза Ф.; Барелла; Инсинье Л.; Бернардески (Ласанья, 80)



