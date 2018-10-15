Королевская семья Саудовской Аравии может приобрести "Манчестер Юнайтед" за 4 млрд фунтов, - СМИ. Футбол

"Манчестер Сити" владеет королевская семья эмирата Абу-Даби.

Королевская семья Саудовской Аравии может приобрести
Фото: официальный сайт клуба

Королевская семья Салманов из Саудовской Аравии может купить у семейства Глейзеров "Манчестер Юнайтед", сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на Daily Star. Стоимость потенциальной сделки оценивается приблизительно в 4 млрд фунтов стерлингов.

Американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций "МЮ" стоимостью 1,47 млрд фунтов в 2005 году.

По версии компании Brand Finance, в мае этого года "Манчестер Юнайтед" занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов. Стоимость бренда "МЮ" оценивается в 1,9 млрд долл.

А в рейтинге Forbes наиболее дорогих спортивных клубов мира, опубликованном в июле 2018 года, "Манчестер Юнайтед" расположился на втором месте, проиграв пальму первенства только клубу по американскому футболу "Даллас Ковбойз". Стоимость 20-кратных чемпионов Англии оценивается в 4,12 млрд долл.


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