Тренер Польши: Разочарованы, что стали первой вылетевшей командой. Футбол

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек прокомментировал поражение своей команды от сборной Италии (0:1) в матче Лиги наций и вылет команды в лигу В.

«Два матча, в частности с Италией, показали, что в нашей игровой схеме есть много проблем. То, что мы показали в первом тайме прошедшего поединка — с одной стороны, следствие неправильной тактики, с другой — мы постоянно оттягивали мяч с линии обороны.

Мы не использовали Лигу наций для экспериментов. Выпустить трех опорников в помощь обороне было решением с расчетом на агрессивность итальянцев, отбор мяча и передач на нападающих. К сожалению, это не сработало. Сегодняшнее поражение болезненное, но я должен признать, что итальянцы заслужили победу.

Разочарованы, что после третьего тура мы стали первой командой, которая вылетела в лигу В. Наш матч в Болонье был лучшим на турнире, а следующие откровенно слабыми. Критики много, и думаю, она заслужена. Но предпочитаю сделать выводы и стать лучшими в будущем», — приводит слова Бженчека пресс-служба Польского футбольного союза.