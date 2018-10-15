Льюис Хэмилтон должен победить на Гран-при США
По крайней мере, так считают букмекеры. Причем они уверены, что британец будет сражаться в Остине за победу, хотя для победы в сезоне ему уже не обязательно выигрывать гонки. Просто первое место на Гран-при США может принести ему досрочный титул - поэтому букмекеры и уверены, что Льюис будет сражаться на американской трассе по-настоящему.
На его победу ставки принимаются по крайне высокому коэффициенту 1.61. Акции Себастьяна Феттеля после нескольких подряд неудач упали до 4.00. Третий в этом списке - коллега Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас (7.50).
Гран-при США пройдет в этот уик-энд. Начало гонки - в 21.10 по украинскому времени.
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