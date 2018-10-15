Игорь Суркис: У ФФУ предвзятое отношение к Динамо. Футбол

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал дисквалификацию от КДК ФФУ на три матча за оскорбления арбитров после матча с "Арсеналом-Киевом".

"Я человек эмоциональный, и после игры я сказал то, что сказал. В этом матче было предвзятое отношение к "Динамо", отменили чистый гол. Предвзятое отношение ФФУ к нашему клубу привело к тому, что я сегодня дисквалифицирован, но я это переживу. Не имеет значения, где я буду смотреть футбол. Я одинаково буду переживать, как на трибуне, так и вне трибуны за свою команду. Поэтому, я очень спокойно переношу эту юмористическую дисквалификацию.

Кого-то штрафуют, как говорят, максимальными штрафами за угрозы избить до полусмерти судью, а я сказал, что я думаю, и меня отстранили на три игры. Переживем.

Я даже не знаю можно или нельзя мне находиться на стадионе. Я не понимаю, что они хотели этим сказать. Буду я сидеть на трибуне, в ложе или у телевизора, мое сердце будет биться в унисон с моей командой. А маразматические решения мне сложно комментировать, они не укладываются у меня в голове", - сказал Суркис в эфире программы "Профутбол".


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