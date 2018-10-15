Украинка Алла Бегеба выиграла "золото" молодежного чемпионата мира по самбо

Нашей самбистке не было равных в весовой категории до 48 кг.

Украинка Алла Бегеба выиграла "золото" молодежного чемпионата мира по самбо
Алла Бегеба
Фото: sambo.net.ua

Украинская самбистка Алла Бегеба выиграла золотую медаль чемпионата мира среди девушек (до 18 лет) в весовой категории до 48 кг.

Всего на чемпионате мира среди юношей и девушек (до 18 лет) и юниоров и юниорок (до 20 лет), который проходил с 12 по 14 октября в Тбилиси было разыграно 40 комплектов наград.

Украинская команда завоевала 20 медалей – одну золотую, пять серебряных и 14 бронзовых.

Юноши и девушки:

"Золото"

Алла БЕГЕБА (до 48 кг, Ивано-Франковская область)

"Серебро"

Ирина ЛОГОЙДА (до 75 кг, Одесская область)

Мария МЕРКУЛОВА (свыше 75 кг, Днепропетровская область)

"Бронза"

Мария РЫБАЧУК (до 60 кг, Одесская область)

Денис РАЕВСКИЙ (до 60 кг, Харьковская область)

Назар ШАДРИН (до 75 кг, Херсонская область)

Станислав СЕРГИЙЧУК (до 81 кг, Хмельницкая область)

Юниоры и юниорки:

"Серебро"

Екатерина САБЛЕВА (до 44 кг, Ивано-Франковская область)

Владислава НЕЦВИТ (до 60 кг, Харьковская область)

Елизавета ГОРБ (свыше 80 кг, Днепропетровская область)

"Бронза"

Екатерина ХОМЯК (до 56 кг, Житомирская область)

Екатерина СКОРАЯ (до 64 кг, Днепропетровская область)

Екатерина МОСКАЛЕВА (до 68 кг, Днепропетровская область)

Виктория ГАПОН (до 72 кг, Житомирская область)

Анна АНТИКАЛО (до 80 кг, Николаевская область)

Виталий ТЕРЕНТЬЕВ (до 48 кг, Николаевская область)

Михаил СВИДРАК (до 68 кг, Ивано-Франковская область)

Даниил ШЕВЧЕНКО (до 74 кг, Днепропетровская область)

Ярослав ДАВИДЧУК (до 90 кг, Хмельницкая область)

Владислав БЕРЕЗКА (свыше 100 кг, Харьковская область)


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