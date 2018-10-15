НХЛ: Свечников приносит пользу Каролине

Андрей Свечников хочет уже в дебютном сезоне стать заметным игроком в "Каролина Харрикейнз", сообщает официальный сайт НХЛ.

Команда неплохо стартовала и надеется попасть в розыгрыш Кубка Стэнли впервые за последние десять лет. В шести играх нынешнего чемпионата "Харрикейнз" забросили 23 шайбы, одержали четыре победы, проиграв один матч в основное время и еще один в дополнительное. Свечников не затерялся в составе.

18-летний хоккеист, задрафтованный под вторым номером летом этого года, набрал 4 (2+2) очка в этих шести встречах. Перед матчем против "Виннипег Джетс" в воскресенье эффективность его бросков составляла 22,2%, а его показатель SAT (соотношение всех бросков обеих команд в игре, когда хоккеист находится на площадке) - 64,2%. В этой игре "Харрикейнз" потерпели поражение - 1:3

"В детстве я всегда мечтал забить первый гол в НХЛ. Вот это произошло, и я очень счастлив, - сказал Свечников. - Мы все хотим хорошо делать свою работу, слушать тренера и выигрывать все матчи".

Свечников (рост - 189 см, вес - 85 кг) чувствует себя увереннее в НХЛ с каждой сменой. В начале сезона тренер Род Бриндамор определил его в третью тройку, где его партнерами стали Джордан Мартинук и Лукас Уоллмарк. В среднем за игру Свечников проводит на льду чуть меньше 12 с половиной минут (12:28).

По итогам сезона 2017-18 годов Свечникова признали самым перспективным игроком Канадской хоккейной лиги, которая объединяет три ведущие молодежные лиги страны. В 44 играх того чемпионата (за клуб "Бэрри Кольтс" из Хоккейной лиги Онтарио) он набрал 72 (40+32) очка, девять раз реализовал большинство, забросил шесть победных шайб и заработал коэффициент полезности плюс-26.


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