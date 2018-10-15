Винисиус: Хотел играть в Реале вместе с Роналду. Футбол

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор отметил, что хотел бы поиграть вместе с форвардом Криштиану Роналду, который летом ушел из мадридского клуба в «Ювентус».

«Всегда здорово играть рядом с лучшими футболистами мира, а пребывание в «Реале» — бесценно. С детства мечтал играть здесь, но сейчас я сосредоточен на матчах за молодежную сборную Бразилии . Теперь могу поделиться опытом с партнерами.

Мое время в «Реале» еще придет. Я должен сохранять спокойствие и радоваться, что мне уже удалось внести вклад в нескольких матчах.

Нет ничего лучше, чем дебютировать за «Реал» в матче с «Атлетико». Очень рад быть в команде. Я хотел играть вместе с Роналду, но у нас в составе много чемпионов, так что мне больше не нужно говорить о нем», — приводит слова Винисиуса Football Espana.