НХЛ: Анахайм обыгрывает Сент-Луис, Нью-Джерси продолжает идти без поражений

Три матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2018-19, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-10-15. Результаты всех матчей

"Нью-Джерси" - "Сан-Хосе" - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Дубль Кайла Палмиери помог "Дэвилз" обыграть "Шаркс". "Нью-Джерси" одержал третью победу в трех матчах и вышел на второе место в Столичном дивизионе. Победной для команды стала шайба Жана-Себастьяна Ди.

"Виннипег" - "Каролина" - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Все четыре шайбы в матче были заброшены в третьем периоде, а победу "Джетс" принесли точные броски Патрика Лайне, Брайана Литтла и Кайла Коннора.

"Сент-Луис" - "Анахайм" - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Уступая по ходу встречи, "Анахайм" вырвал победу у "Сент-Луиса", благодаря шайбам Бена Стрита и Эндрю Кольяно в третьем периоде поединка. Эта победа позволила "Дакс" закрепиться на первом месте в Тихоокеанском дивизионе.




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