Тренер соперника Украины по Лиге наций уволился. Футбол

Ян Козак покинул сборную Словакии после поражения в матче с чехами.

Словацкий футбольный союз (SFZ) объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Яном Козаком. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Договор расторгнут 14 октября по обоюдному согласию сторон после поражения в матче со сборной Чехии. После двух игр словаки не набрали ни одного очка и практически потеряли шансы на победу в группе.

Ян Козак - рекордсмен сборной Словакии по количеству матчей в качестве ее главного тренера. Он возглавил национальную команду в июле 2013 года.

Под его руководством словаки вышли из группы на Евро-2016, а в 1/8 финала уступили будущим полуфиналистам немцам (0:3).

Напомним, что сборная Словакии играет в одной группе с Украиной в Лиге наций. Первую игру украинцы выиграли со счетом 1:0. Ответный матч пройдет 16 ноября в Словакии.