Тренер соперника Украины по Лиге наций уволился. Футбол
Ян Козак покинул сборную Словакии после поражения в матче с чехами.
Словацкий футбольный союз (SFZ) объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Яном Козаком. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Договор расторгнут 14 октября по обоюдному согласию сторон после поражения в матче со сборной Чехии. После двух игр словаки не набрали ни одного очка и практически потеряли шансы на победу в группе.
Ян Козак - рекордсмен сборной Словакии по количеству матчей в качестве ее главного тренера. Он возглавил национальную команду в июле 2013 года.
Под его руководством словаки вышли из группы на Евро-2016, а в 1/8 финала уступили будущим полуфиналистам немцам (0:3).
Напомним, что сборная Словакии играет в одной группе с Украиной в Лиге наций. Первую игру украинцы выиграли со счетом 1:0. Ответный матч пройдет 16 ноября в Словакии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
15.10.2018 00:35