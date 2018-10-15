Благодаря пенальти Калуш снова лидер, Горняк теряет позиции
В группе А первенства второй лиги "Калуш" вновь вернул себе первую строчку, обыграв "Черкасскую Академию" благодаря реализованному пенальти Скакуном в конце первого тайма - 1:0. Таким образом, иванофранковцы на очко опережают "Минай". А черкащане опустились на пятую позицию после выездной победы "Вереса" над "Буовиной" также с минимальным преимуществом.
В группе Б 13-й тур завершал поединок "Мира" с "Горняком". После второй кряду ничьи - 1:1 криворожцы пропустили на второе место херсонский "Кристалл". "Мир" продолжил свою беспроигрышную серию до четырех матчей, но выиграл в ней только раз.
2018-19, Вторая лига Украины
Игровой день : 2018-10-14
"Буковина" - "Верес" 0:1 (0:0)
Голы: Бондаренко Ал-й, 84 (0:1)
"Мир" - "Горняк" 1:1 (0:1)
Голы: Сахнюк, 5 (0:1); Бойко Ал., 66 (пенальти) (1:1)
"Калуш" - "Черкасская-Академия" 1:0 (1:0)
Голы: Скакун, 38 (пенальти) (1:0)
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