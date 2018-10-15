Матуиди: У Мбаппе есть все, чтобы выиграть Золотой мяч

Полузащитник сборной Франции Блез Матуиди оценил шансы форварда "трёхцветных" Килиана Мбаппе выиграть "Золотой мяч".

- Мбаппе входит в список номинантов, поэтому может выиграть. Килиан показал, что является прекрасным игроком, несмотря на юный возраст. То, что он делает на поле, очень впечатляет. Мы также видим это на тренировках. Мы счастливы работать с Килианом.

Я не буду называть фаворитов, потому что не хочу нажить себе врагов. Пусть "Золотой мяч" выиграет лучший. Но у Мбаппе есть всё, чтобы получить "Золотой мяч" в этом году или в будущем, - цитирует Матуиди издание goal.com.

Отметим, что Мбаппе оформил 11 голов и 6 результативных передач во всех официальных встречах нынешнего сезона (за ПСЖ и сборную Франции).


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