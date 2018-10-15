МЮ оценивает Миленковича в 60 миллионов евро. Футбол

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает укрепить оборонительные редуты с помощью защитника "Фиорентины" Николы Миленковича. "Красные дьяволы" готовы заплатить за 21-летнего балканца 60 миллионов евро, утверждает Football Italia.

Главный тренер МЮ Жозе Моуринью присутствовал на игре сербов против Черногории в рамках группового этапа Лиги наций, чтобы воочию увидеть в деле перспективного футболиста.

Напомним, Миленкович перебрался из "Партизана" в "Фиорентину" летом 2017-го за 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Никола принял участие в 8 матчах Серии А, записав на свой счёт 2 забитых мяча. Летом он принял участие в 3 поединках группового этапа чемпионата мира. Несмотря на победу над Коста-Рикой, его команда не смогла выйти в плей-офф.




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