Фред: Изучал английский еще в Украине, но там не было практики. Футбол

Новичок «Манчестер Юнайтед», экс-хавбек «Шахтера» Фред рассказал об адаптации в манкунианском коллективе.

- Я всегда смотрел много английского футбола. Он всегда был очень силен. Я смотрел игры «Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала», когда там играл Жилберто Силва. У меня было много кумиров - Жилберто, Тьерри Анри, Райан Гиггз, Пол Скоулз - тут играло много выдающихся футболистов.

Я понемногу занимался английским в Украине, но там на английском, по сути, не разговаривают. Люди используют русский - вот что я там понял. У меня было не особо много практики в английском, но теперь я здесь, и я хожу на курсы. Я хочу выучить его как можно скорее, потому что это поможет мне адаптироваться и интегрироваться.

Я уже знаю много слов и предложений, «Как дела?», например. Я могу общаться. Я учусь и надеюсь, что скоро стану лучше.

Моя жена много общается с женами Фернандиньо и Эдерсона. У футболистов из-за игр и тренировок расписание очень отличается, поэтому у нас нет времени на встречи.

Я больше общаюсь с Андреасом Перейрой и теми, кто говорит на испанском. Да и с англоговорящими ребятами тоже. После работы мы встречаемся, чтобы поиграть в видеоигры и поужинать. Это важно для команды. Поль Погба, Андреас, Эрик Байи… Мы близкие друзья», - приводит слова Фреда издание goal.com.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Морозов: Не исключено, что играть грубо против Тайсона было тренерской установкой ВернидубаМорозов: Не исключено, что играть грубо против Тайсона было тренерской установкой Вернидуба
Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSиюУкраина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию
Олег Лужный: хочу поблагодарить болельщиков. ФутболОлег Лужный: хочу поблагодарить болельщиков. Футбол
НХЛ: Каролина обыгрывает Рейнджерс, Торонто вырывает победу у ЧикагоНХЛ: Каролина обыгрывает Рейнджерс, Торонто вырывает победу у Чикаго
Блок рекламы


Похожие новости
Роберто Манчини: Италии есть что улучшать. ФутболРоберто Манчини: Италии есть что улучшать. Футбол
Королевская семья Саудовской Аравии может приобрести "Манчестер Юнайтед" за 4 млрд фунтов, - СМИ. ФутболКоролевская семья Саудовской Аравии может приобрести "Манчестер Юнайтед" за 4 млрд фунтов, - СМИ. Футбол
Тренер Польши: Разочарованы, что стали первой вылетевшей командой. ФутболТренер Польши: Разочарованы, что стали первой вылетевшей командой. Футбол
Саутгейт обвинил АПЛ в неудачах сборной Англии. ФутболСаутгейт обвинил АПЛ в неудачах сборной Англии. Футбол
Игорь Суркис: У ФФУ предвзятое отношение к Динамо. ФутболИгорь Суркис: У ФФУ предвзятое отношение к Динамо. Футбол
Винисиус: Хотел играть в Реале вместе с Роналду. ФутболВинисиус: Хотел играть в Реале вместе с Роналду. Футбол
Тренер соперника Украины по Лиге наций уволился. ФутболТренер соперника Украины по Лиге наций уволился. Футбол
МЮ оценивает Миленковича в 60 миллионов евро. ФутболМЮ оценивает Миленковича в 60 миллионов евро. Футбол
В Баварии сложилась конфликтная ситуация. ФутболВ Баварии сложилась конфликтная ситуация. Футбол
Лев: у нам было несколько шансов, но мы их не использовалиЛев: у нам было несколько шансов, но мы их не использовали
Последние новости
Подгружаем последние новости