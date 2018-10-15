Фред: Изучал английский еще в Украине, но там не было практики. Футбол

Новичок «Манчестер Юнайтед», экс-хавбек «Шахтера» Фред рассказал об адаптации в манкунианском коллективе.

- Я всегда смотрел много английского футбола. Он всегда был очень силен. Я смотрел игры «Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала», когда там играл Жилберто Силва. У меня было много кумиров - Жилберто, Тьерри Анри, Райан Гиггз, Пол Скоулз - тут играло много выдающихся футболистов.

Я понемногу занимался английским в Украине, но там на английском, по сути, не разговаривают. Люди используют русский - вот что я там понял. У меня было не особо много практики в английском, но теперь я здесь, и я хожу на курсы. Я хочу выучить его как можно скорее, потому что это поможет мне адаптироваться и интегрироваться.

Я уже знаю много слов и предложений, «Как дела?», например. Я могу общаться. Я учусь и надеюсь, что скоро стану лучше.

Моя жена много общается с женами Фернандиньо и Эдерсона. У футболистов из-за игр и тренировок расписание очень отличается, поэтому у нас нет времени на встречи.

Я больше общаюсь с Андреасом Перейрой и теми, кто говорит на испанском. Да и с англоговорящими ребятами тоже. После работы мы встречаемся, чтобы поиграть в видеоигры и поужинать. Это важно для команды. Поль Погба, Андреас, Эрик Байи… Мы близкие друзья», - приводит слова Фреда издание goal.com.