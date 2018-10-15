18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге

Этой победой Ястремская установила рекорд Украины.

В Гонконге завершился финал теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open 2018, в котором украинка Даяна Ястремская обыграла Ван Цян из Китая. Об этом сообщается на сайте "Большой теннис Украины".

“Сегодняшняя победа над 24-й ракеткой мира Ван Цян стала для украинки самой высокорейтинговой”, - говорится в сообщении.

Ранее в своей карьере 18-летняя Ястремская показала лучший результат на турнирах WTA в прошлом сезоне в Стамбуле, где дошла до четвертьфинала.

На пути в дебютный финал в Гонконге Даяна Ястремская обыграла Фанни Штоллар, Сайсай Чжэн, Кристину Кучову, Чжэн Шуай, не проиграв ни одного сета.

В финале уже в первом гейме на подаче китаянки Ястремская получила брейкпоинты. Ван свою подачу отстояла, а со счета 2-2 четыре гейма подряд в свой актив записала украинка.

Даяна продолжила победную серию во второй партии, отыграла на старте три брейкпоинта, и выиграла еще четыре гейма кряду. Соперница сумела реализовать шансы на брейк при счете 0-4, но затем отдала свой следующий гейм. Подавая на победу, Ястремская в 11-минутном гейме упустила три матчбола, отыграла четыре брейкпоинта и с четвертого матчбола завершила игру в свою пользу.

Этой победой Ястремская установила рекорд Украины. В возрасте 18 лет и 4 месяцев Ястремская стала самой юной теннисисткой за годы независимости Украины, которая вышла в финал турнира WTA в одиночном разряде и выиграла титул.