Чичиков: Днепр-1 - бойцовская команда
Нападающий СК «Днепр-1» Алексей Чичиков поделился впечатлениями от победы над «Прикарпатьем».
- Я бы не сказал, что нам не хватает характера. У нас бойцовская команда. Просто когда соперник полностью закрывается в своей штрафной площадке, то трудно забить. Поэтому и идет игра, как говорится, до первого гола. Ну а когда мы пропускаем первыми, то все равно продолжаем атаковать, не отказываясь от своей игры.
Хотя были случаи, когда соперникам удавалось за счет рикошетов забить. И сегодня, можно сказать, была фактически такая же ситуация. Возможно, там для Валерия Юрчука тяжелый мяч был, но это нас все равно не сломало, мы продолжали действовать в своем атакующем стиле и забили два мяча.
Решающий гол? Я до этого два момента не реализовал. Не забей второй гол команды - в раздевалке получил бы нагоняй от ребят. Хорошо, что все обошлось, мы завоевали три очка и теперь идем дальше, - приводит слова форварда клубная пресс-служба.
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Спорт
15.10.2018 00:20