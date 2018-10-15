Донбасс - Ледяные Волки - 7:1: Обзор матча

В девятом туре Украинской хоккейной лиги "Донбасс" уверенно обыграл "Ледяных Волков" на своем льду.

"Донбасс" – "Ледяные Волки" 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 Коренчук (Кузьмик, Кирющенков), 7:44 ; 2:0 Захаров (Григорьев, Карпенко - больш.), 17:16 ; 3:0 Мостовой (Новиков, Мазур), 17:38 ; 4:0 Денискин (Лялька, Воронин), 21:24; 5:0 Захаров (Костиков, Фирсов), 26:49 6:0 Лялька (Смирнов), 29:19; 6:1 Черемнов (Привалихин), 50:47; 7:1 Денискин (Лялька), 58:24.

"Донбасс": Костенко (Дьяченко); Сильницкий - Скрипец, Гончаров - Воронин, Григорьев - Фирсов, Александров; Кирющенков - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Смирнов - Денискин, Карпенко - Захаров - Костиков, Новиков - Мазур - Мостовой.

"Ледяные Волки": Глотов (Крючёнкин); Фроленко - Федосов, Чикида - Бугаев, Привалихин; Микульчик - Овчинников - Н. Дворник, Черемнов - Шапиро - Боронило, Гуменюк - Борманис - Алексейчук.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Морозов: Не исключено, что играть грубо против Тайсона было тренерской установкой ВернидубаМорозов: Не исключено, что играть грубо против Тайсона было тренерской установкой Вернидуба
Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSиюУкраина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию
Олег Лужный: хочу поблагодарить болельщиков. ФутболОлег Лужный: хочу поблагодарить болельщиков. Футбол
НХЛ: Каролина обыгрывает Рейнджерс, Торонто вырывает победу у ЧикагоНХЛ: Каролина обыгрывает Рейнджерс, Торонто вырывает победу у Чикаго
Блок рекламы


Похожие новости
Донбасс взял три очка в матче с Ледяными ВолкамиДонбасс взял три очка в матче с Ледяными Волками
УХЛ: Обзор восьмого тураУХЛ: Обзор восьмого тура
Италия - Украина - 1:1: Восемь ракурсов одного матча. ФутболИталия - Украина - 1:1: Восемь ракурсов одного матча. Футбол
Днепр второй раз в сезоне обыгрывает ДонбассДнепр второй раз в сезоне обыгрывает Донбасс
Игрок "Спортинга" во время матча спас жизнь вратарю, не дав ему задохнутьсяИгрок "Спортинга" во время матча спас жизнь вратарю, не дав ему задохнуться
ФФУ отстранила президента "Динамо" Игоря Суркиса на три матча. ФутболФФУ отстранила президента "Динамо" Игоря Суркиса на три матча. Футбол
Эспаньол - Вильярреал - 3:1: Обзор матчаЭспаньол - Вильярреал - 3:1: Обзор матча
Монако - Ренн - 1:2: Обзор матчаМонако - Ренн - 1:2: Обзор матча
Буценко: ровно половину матча у нас игра получаласьБуценко: ровно половину матча у нас игра получалась
ПСЖ - Лион - 5:0: Обзор матчаПСЖ - Лион - 5:0: Обзор матча
Последние новости
Подгружаем последние новости