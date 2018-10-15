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Донбасс - Ледяные Волки - 7:1: Обзор матча В девятом туре Украинской хоккейной лиги "Донбасс" уверенно обыграл "Ледяных Волков" на своем льду. "Донбасс" – "Ледяные Волки" 7:1 (3:0, 3:0, 1:1) Шайбы: 1:0 Коренчук (Кузьмик, Кирющенков), 7:44 ; 2:0 Захаров (Григорьев, Карпенко - больш.), 17:16 ; 3:0 Мостовой (Новиков, Мазур), 17:38 ; 4:0 Денискин (Лялька, Воронин), 21:24; 5:0 Захаров (Костиков, Фирсов), 26:49 6:0 Лялька (Смирнов), 29:19; 6:1 Черемнов (Привалихин), 50:47; 7:1 Денискин (Лялька), 58:24. "Донбасс": Костенко (Дьяченко); Сильницкий - Скрипец, Гончаров - Воронин, Григорьев - Фирсов, Александров; Кирющенков - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Смирнов - Денискин, Карпенко - Захаров - Костиков, Новиков - Мазур - Мостовой. "Ледяные Волки": Глотов (Крючёнкин); Фроленко - Федосов, Чикида - Бугаев, Привалихин; Микульчик - Овчинников - Н. Дворник, Черемнов - Шапиро - Боронило, Гуменюк - Борманис - Алексейчук.

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