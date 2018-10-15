Лига наций: Македония использует свой шанс

Дивизион D
 
Македония - Лихтенштейн - 4:1 (Трайковски, 10. Трайковски, 30. Пандев, 36. Алиоски, 67 - Сейхан Йилдиз, 37).
 
Фото Лига наций: Македония использует свой шанс
Фото: twitter.com/SoloFutbolPlus
Разгромная победа над Лихтенштейном стала для Македонии уже третьей в этом розыгрыше Лиги наций.
 
Балканская команда, в составе которой продолжает забивать 35-летний Пандев, может готовиться к борьбе за единственную путевку на Евро-2020 от дивизиона D.
 
Армения - Гибралтар - 0:1 (Чиполина, 50 - пенальти).
 
Формальному завершению турнирной борьбы косвенно поспособствовала Армения, которая неожиданно дома проиграла Гибралтару.
 
Теперь у трех команд из квартета 4 после трех игр по три очка.
 
Грузия - Андорра - 3:0 (Казиашвили, 33. Казиашвили, 84. Канкава, 90+4).
 
Грузины на своем поле не испытали особых проблем в игре с Андоррой. Удаление в составе проигравших состоялось уже при счете 2:0 и никак не влияло на исход.
 
Примечательно, что Виейра получил красную карточку спустя несколько секунд после выхода на замену.
 
Латвия - Казахстан - 1:1 (Карашаускс, 40 - Зайнутдинов, 16).
 
Мирный исход во встрече двух бывших союзных республик привел к ситуации, похожей с положением дел в группе 4.
 
В первом квартете стопроцентный показатель имеет только Грузия (3 победы в 3 матчах). Тогда как у трех остальных команд даже не по три, а всего по два набранных очка.
 


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