Лига наций: Македония использует свой шанс

Армения - Гибралтар - 0:1 (Чиполина, 50 - пенальти).

Формальному завершению турнирной борьбы косвенно поспособствовала Армения, которая неожиданно дома проиграла Гибралтару.

Грузия - Андорра - 3:0 (Казиашвили, 33. Казиашвили, 84. Канкава, 90+4).

Примечательно, что Виейра получил красную карточку спустя несколько секунд после выхода на замену.

Латвия - Казахстан - 1:1 (Карашаускс, 40 - Зайнутдинов, 16).

Мирный исход во встрече двух бывших союзных республик привел к ситуации, похожей с положением дел в группе 4.

В первом квартете стопроцентный показатель имеет только Грузия (3 победы в 3 матчах). Тогда как у трех остальных команд даже не по три, а всего по два набранных очка.