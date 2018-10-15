Новостей.COM ⇒
2018-10-15
Лига наций: Македония использует свой шанс
Дивизион D
Македония - Лихтенштейн - 4:1 (Трайковски, 10. Трайковски, 30. Пандев, 36. Алиоски, 67 - Сейхан Йилдиз, 37).
Фото: twitter.com/SoloFutbolPlus
Разгромная победа над Лихтенштейном стала для Македонии уже третьей в этом розыгрыше Лиги наций.
Балканская команда, в составе которой продолжает забивать 35-летний Пандев, может готовиться к борьбе за единственную путевку на Евро-2020 от дивизиона D.
Армения - Гибралтар - 0:1 (Чиполина, 50 - пенальти).
Формальному завершению турнирной борьбы косвенно поспособствовала Армения, которая неожиданно дома проиграла Гибралтару.
Теперь у трех команд из квартета 4 после трех игр по три очка.
Грузия - Андорра - 3:0 (Казиашвили, 33. Казиашвили, 84. Канкава, 90+4).
Грузины на своем поле не испытали особых проблем в игре с Андоррой. Удаление в составе проигравших состоялось уже при счете 2:0 и никак не влияло на исход.
Примечательно, что Виейра получил красную карточку спустя несколько секунд после выхода на замену.
Латвия - Казахстан - 1:1 (Карашаускс, 40 - Зайнутдинов, 16).
Мирный исход во встрече двух бывших союзных республик привел к ситуации, похожей с положением дел в группе 4.
В первом квартете стопроцентный показатель имеет только Грузия (3 победы в 3 матчах). Тогда как у трех остальных команд даже не по три, а всего по два набранных очка.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Даяна Ястремская выиграла свой первый титул WTA
15.10.2018 00:10
15.10.2018 00:10
Кроуфорд защитил титул чемпиона мира »»
15.10.2018 00:13
15.10.2018 00:13
←+Ctrl+→