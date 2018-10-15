Даяна Ястремская выиграла свой первый титул WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере стала победительницей турнира WTA. Она выиграла главный трофей Prudential Hong Kong Tennis Open в Гонконге с призовым фондом более 700 тысяч долларов.

В финале Ястремская просто разгромила представительницу Китая Ван Цян со счетом 6:2, 6:1. До этого теннисистки ранее не играли между собой. Напомним, что ранее китаянка одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче, который откладывался из-за дождя.

"Теперь можно расслабиться после напряженного матча, - призналась 18-летняя украинка сразу после окончания поединка. - Благодарю болельщиков за поддержку!"

An amazing rally finished with another superb Yastremska winner! ???????? #PHKTO2018 pic.twitter.com/FQ1uPkrkXN

— WTA (@WTA) October 14, 2018


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