Даяна Ястремская выиграла свой первый титул WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере стала победительницей турнира WTA. Она выиграла главный трофей Prudential Hong Kong Tennis Open в Гонконге с призовым фондом более 700 тысяч долларов.

В финале Ястремская просто разгромила представительницу Китая Ван Цян со счетом 6:2, 6:1. До этого теннисистки ранее не играли между собой. Напомним, что ранее китаянка одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче, который откладывался из-за дождя.