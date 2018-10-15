Пиззелли стыдно за поражение от Гибралтара

Полузащитник сборной Армении и казахстанского "Актобе" Маркос Пиззелли прокомментировал поражение от сборной Гибралтара в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА .

"Стыдно. Не знаю, что сказать. Нужно забыть и готовиться к следующей игре. Сегодня ничего не получилось. У нас были шансы, но мы их не реализовали", - сказал Маркос Пиззелли.

Напомним, что команда Армении уступила с минимальным счетом сборной Гибралтара, которая занимает 198-е место в рейтинге ФИФА. 16-го октября сборная Армении в Ереване примет лидера группы сборную Македонии.

Лига Наций 2018-20. Лига D. Группа D4.

Армения - Гибралтар 0:1 (0:0)



Голы: Чиполина Д.Л., 49 (пенальти) (0:1)



Армения: Айрапетян; Ароян; Мкоян; Оганесян К.; Мхитарян; Малакян Г. (Пизелли, 46); Григорян А.; Барсегян (Саркисов, 60); Амбарцумян; Казарян; Мовсисян (Адамян С., 69)



