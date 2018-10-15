Сын Михаэля Шумахера выиграл первый титул

Мик Шумахер, сын 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, выиграл первый титул в своей карьере. Он стал чемпионом европейской Формулы-3, проведя великолепный сезон, особенно - его концовку, в которой был практически непобедим. В итоге, Мик стал первым с солидным преимуществом над ближайшим преследователем.

Одним из первых его поздравил Фелипе Масса, многолетний партнер его отца. "Мик, поздравляю! Очень рад за тебя. Сегодня ты чемпион Формулы-3. Надеюсь скоро увидеть тебя в Формуле-1. Конечно, твой отец и вся твоя семья очень гордятся тобой", - написал чувствительный бразилец на своей странице в Instagram.

Успех в Формуле-3 приближает дебют Мика в Формуле-1. Но когда это случится, сказать трудно. Неясно также, в какой это произойдет команде. Пока менеджмент молодого немца не связывается ни с кем из "китов" гоночного мира, сохраняя полную свободу действий на будущее.