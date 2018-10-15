В Баварии сложилась конфликтная ситуация. Футбол

В мюнхенской команде назревает весьма взрывоопасная обстановка, уверяют немецкие источники, которые утверждают, что сразу несколько игроков недовольны методами работы главного тренера Нико Ковача.

После паузы в чемпионате, связанной с играми сборных, конфликтная ситуация может вырваться наружу - игроки могут открыто заявить о своем нежелании работать с 46-летним хорватским специалистом. При этом фамилии футболистов пока не называются. Как известно, "Бавария" объявила о назначении Нико Ковача главным тренером в апреле этого года. Контракт рассчитан на три года и вступил в силу с 1 июля.

Ранее нападающий "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер признался, что в лагере национальной команды тоже говорят о черной полосе мюнхенского гранда. "Разговоры идут и в сборной. Мы часто затрагиваем эту тему, но всё прекращается, как только мы выходим на поле", - сказал он.