Александр Сеуканд: очень плохо сыграли в обороне

Главный тренер МХК "Динамо" - о поражении от "Кременчука" (0:3).

"Чтобы на равных биться с этой командой, нужен мужской характер. К сожалению, не у многих на сегодняшний матч он был. А то, что ноль голов – это неудивительно. За два периода мы бросили аж семь раз. В третьем периоде – шесть.

И очень плохо сыграли в обороне. Пришлось нашего лучшего бомбардира посадить – Олейника. Он уже в середине игры сидел на лавке. Для любого тренера главное победа. Можно плохо играть, но выиграть. Сегодня мы плохо играли и не выиграли. Это вдвойне обидно. К неудачам нельзя привыкать. Я стараюсь, чтобы ребята не привыкали к этому".

Свои следующие встречи "Кременчук" и МХК "Динамо" сыграют уже 18 и 16 октября соответственно. 16 октября в 18:00 харьковчане встретятся с "Донбассом", а 18 октября в 19:00 "горожане" сыграют с "Днепром".