Юлиус Шуплер: мы перебросали соперника в три раза

Главный тренер ХК "Донбасс" прокомментировал исход матча с "Ледяными Волками" (7:1).

"Мы перебросали соперника в три раза, но это было неэффективно – мы не реализовали много моментов, но ребята старались. Еще одна игра. Скажу, что это будет довольно-таки сложно для нас, но мы будем стараться, выкладываться полностью.

Через неделю у нас Континентальный кубок, там уже будет все по-другому. Поэтому мы должны готовиться, а через игры – это самый лучший подход.

Костенко в воротах? Мы его выбрали, как вратаря, который на одном уровне с Дьяченко. В последних играх у нас было не все так удачно. Сегодня причина не в Дьяченко, мы просто решили дать шанс другому вратарю, и я считаю, что сегодня он очень хорошо сыграл.

Игры подряд? Такое случается и на чемпионатах мира. На Континентальном кубке мы сыграем три игры подряд. В этом плане это будет хорошая подготовка для нас".