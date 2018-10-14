Донбасс взял три очка в матче с Ледяными Волками

В девятом туре Украинской хоккейной лиги "Донбасс" смог обыграть "Ледяных Волков" на своем льду.

Подопечные Юлиуса Шуплера смогли снять вопросы о победителе еще в двух первых периодах, забросив шесть безответных шайб. В заключительной же 20-минутке команды обменялись взятиями ворот, установив окончательный счет на табло – 7:1.

Отметим возвращение после травмы капитана команды Виктора Захарова, который оформил дубль, а также 1+2 Виталия Ляльки, который минувший тур пропустил из-за дисквалификации.

Следующая игра соперников состоится в воскресенье, 14 октября.

"Донбасс" - "Ледяные Волки" - 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Коренчук (Кузьмик, Кирющенков) - 07:44, 2:0 - Захаров (Григорьев, Карпенко - бол.) - 17:16, 3:0 - Мостовой (Мазур, Новиков) - 17:38, 4:0 - Денискин (Лялька, Воронин) - 21:24, 5:0 - Захаров (Фирсов, Костиков) - 26:49, 6:0 - Лялька (Смирнов) - 29:19, 6:1 - Черемнов (Привалихин) - 50:47, 7:1 - Денискин (Лялька) - 58:24.


Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


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