Болгария одержала волевую победу над Кипром

Сборная Болгарии продолжает бить без промаха в группе C3 Лиги наций. Сегодня болгары первыми пропустили от Кипра, но сравняли счет на исходе часа игры, а во второй половине тайма забили решающий мяч. 2:1, и через несколько дней в очном поединке с Норвегией можно будет снять практически все вопросы о победителе квартета.

Лига Наций 2018-20. Лига C. Группа C3.

Болгария - Кипр 2:1 (0:1)

Голы: Кастанос, 41 (0:1); Десподов, 59 (1:1); Неделев, 68 (2:1)

Болгария: Илиев П.; Бодуров; Занев; Попов С.; Недялков; Костадинов; Краев (Миланов Г., 57); Неделев; Славчев; Попов Ив. (Василев, 84); Десподов (Божиков, 75)

Кипр: Панайи; Янну (Христофи, 72); Деметриу Дж.; Кусулос; Лайфис; Меркис; Папулис (Рушиас, 76); Авраам; Артиматас; Кастанос (Маргаса, 65); Сотириу

Предупреждения: Костадинов, 79; Недялков, 93 - Кусулос, 39; Маргаса, 90




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