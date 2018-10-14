Новостей.COM ⇒ Спорт

Болгария одержала волевую победу над Кипром Сборная Болгарии продолжает бить без промаха в группе C3 Лиги наций. Сегодня болгары первыми пропустили от Кипра, но сравняли счет на исходе часа игры, а во второй половине тайма забили решающий мяч. 2:1, и через несколько дней в очном поединке с Норвегией можно будет снять практически все вопросы о победителе квартета. Лига Наций 2018-20. Лига C. Группа C3. Болгария - Кипр 2:1 (0:1)



Голы: Кастанос, 41 (0:1); Десподов, 59 (1:1); Неделев, 68 (2:1)



Болгария: Илиев П.; Бодуров; Занев; Попов С.; Недялков; Костадинов; Краев (Миланов Г., 57); Неделев; Славчев; Попов Ив. (Василев, 84); Десподов (Божиков, 75)



Кипр: Панайи; Янну (Христофи, 72); Деметриу Дж.; Кусулос; Лайфис; Меркис; Папулис (Рушиас, 76); Авраам; Артиматас; Кастанос (Маргаса, 65); Сотириу



Предупреждения: Костадинов, 79; Недялков, 93 - Кусулос, 39; Маргаса, 90

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.