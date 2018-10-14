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"Мариуполь": Подготовка идет полным ходом «Мариуполь», заполняя международную паузу в календаре, провел двухстороннюю игру на домашнем стадионе. Матч завершился со счетом 3:3. Фото: fcmariupol.com «Синие» - «Оранжевые» - 3:3 Голы: Чурко, 22 (1:0). Проданов, 24 (1:1). Проданов, 46 (1:2). Проданов, 53 (1:3). Чурко, 62 (2:3). Чоботенко, 67 (3:3). «Синие»: Гриценко, Савин, Чоботенко, Семенихин, Середа, Белый, Белоконь, Коробенко, Чурко, Бугай, Вакула. «Оранжевые»: Гальчук, Тищенко, Быков, Яворский, Крашневский, Федорчук, Путря, Игнатенко, Горбунов, Вакуленко, Проданов (Матвеев, 60). fcmariupol.com

Спорт-Экспресс

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