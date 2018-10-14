Минай снова лидер, Кремень побеждает Металлург

После разгрома тернопольский "Нивы" со счетом 3:0, ужгородский "Минай" вернул себе лидерство в группе А второй лиги Украины. Чтобы его удержать, "Калуш" должен потерять очки с "Черкасской Академией". В нижней части таблицы вторая кряду победа позволила "Подолью" покинуть последнюю строчку, на которую опустилась "Чайка".

В центральном матче группы Б лидер "Кремень" на своем поле минимально обыграл запорожский "Металлург". Исход встречи решил удар Максима Богданова уже на пятой минуте. В середине первого тайма лучший бомбардир кременчужан Константин Черний мог увеличить счет, но не реализовал пенальти.

Третья кряду победа получилась непростой для херсонского "Кристалла", который уже в компенсированное время с пенальти забил решающий мяч в ворота "Таврии" - 3:2.

2018-19, Вторая лига Украины

Игровой день : 2018-10-13

"Кремень" - "МФК Металлург З" 1:0 (1:0)

Голы: Богданов, 5 (1:0)



"Нива В" - "Полесье" 0:0 (0:0)



"Николаев-2" - "Никополь" 0:0 (0:0)



"Чайка" - "Подолье" 0:1 (0:1)

Голы: Гладкий В., 8 (0:1)



"Энергия" - "Реал Фарма" 2:0 (1:0)

Голы: Зинатуллин, 16 (1:0); Росляков, 63 (2:0)



"Кристалл" - "Таврия" 3:2 (1:0)

Голы: Барладим, 38 (1:0); Масалов, 48 (1:1); Брижчук, 52 (2:1); Соколан, 80 (2:2); Шевцов И., 91 (пенальти) (3:2)



"Минай" - "Нива Тернополь" 3:0 (1:0)

Голы: Пиняшко, 17 (1:0); Кобин, 50 (2:0); Гегедош, 74 (3:0)

