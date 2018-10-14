Минай снова лидер, Кремень побеждает Металлург
После разгрома тернопольский "Нивы" со счетом 3:0, ужгородский "Минай" вернул себе лидерство в группе А второй лиги Украины. Чтобы его удержать, "Калуш" должен потерять очки с "Черкасской Академией". В нижней части таблицы вторая кряду победа позволила "Подолью" покинуть последнюю строчку, на которую опустилась "Чайка".
В центральном матче группы Б лидер "Кремень" на своем поле минимально обыграл запорожский "Металлург". Исход встречи решил удар Максима Богданова уже на пятой минуте. В середине первого тайма лучший бомбардир кременчужан Константин Черний мог увеличить счет, но не реализовал пенальти.
Третья кряду победа получилась непростой для херсонского "Кристалла", который уже в компенсированное время с пенальти забил решающий мяч в ворота "Таврии" - 3:2.
2018-19, Вторая лига Украины
Игровой день : 2018-10-13
"Кремень" - "МФК Металлург З" 1:0 (1:0)
Голы: Богданов, 5 (1:0)
"Нива В" - "Полесье" 0:0 (0:0)
"Николаев-2" - "Никополь" 0:0 (0:0)
"Чайка" - "Подолье" 0:1 (0:1)
Голы: Гладкий В., 8 (0:1)
"Энергия" - "Реал Фарма" 2:0 (1:0)
Голы: Зинатуллин, 16 (1:0); Росляков, 63 (2:0)
"Кристалл" - "Таврия" 3:2 (1:0)
Голы: Барладим, 38 (1:0); Масалов, 48 (1:1); Брижчук, 52 (2:1); Соколан, 80 (2:2); Шевцов И., 91 (пенальти) (3:2)
"Минай" - "Нива Тернополь" 3:0 (1:0)
Голы: Пиняшко, 17 (1:0); Кобин, 50 (2:0); Гегедош, 74 (3:0)
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