Днепр-1 и Волынь вырывают победы на 95 минуте

Лидер первенства первой лиги "Днепр-1" в заключительные десять минут игры 13-го тура сумел вырвать волевую победу у "Прикарпатья". Роман Барчук неожиданно вывел иванофранковцев вперед на 71-й минуте, однако через десять минут лучший бомбардир днепрян Станислав Кулиш с пенальти сравнял счет, а победный удар нанес Алексей Чичиков на пятой компенсированной минуте - 2:1.

Лучший бомбардир первенства Денис Кожанов также на 95-й минуте протолкнул мяч в ворота в поединке с "Николаевом", когда лучане уже большими силами пошли вырывать победу. Благодаря этой победе "Волынь" сравнялась по набранным очкам с "Колосом", но значительно уступает ему по разнице мячей. "Днепр-1" на четыре очка опережает преследователей.

"Металлист-1925" чередует домашние победы с потерей очков на выезде после виктории над "Горняком-Спортом" - 2:1 удерживает четвертую позицию. Краматорский "Авангард" не пожалел аутсайдера "Звезду", отправив в ее ворота пять мячей - 5:1. Хет-трик у Игоря Кириенко.

2018-19, Первая лига Украины

Игровой день : 2018-10-13

"Агробизнес" - "Рух" 1:1 (1:0)

Голы: Скакун А., 43 (1:0); Батальский, 67 (1:1)



"Волынь" - "Николаев" 1:0 (0:0)

Голы: Кожанов, 95 (1:0)



"Днепр-1" - "Прикарпатье" 2:1 (0:0)

>Голы: Барчук, 71 (0:1); Кулиш, 81 (пенальти) (1:1); Чичиков, 95 (2:1)



"Зирка" - "Авангард" 1:5 (0:1)

Голы: Матяж, 19 (пенальти) (0:1); Кириенко, 57 (0:2); Моисеенко, 58 (0:3); Кириенко, 69 (0:4); Аверьянов, 79 (1:4); Кириенко, 85 (1:5)



"Металлист-1925" - "Горняк-Спорт" 2:1 (1:0)

Голы: Давыдов С., 37 (1:0); Жук, 47 (2:0); Сикорский, 84 (2:1)

