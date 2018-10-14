Казахстан поделил очки с Латвией

Сборные Казахстана и Латвии не смогли открыть счет своим победам в Лиге наций. Сегодня они сыграли вничью в очном поединке - на гол Зайнутдинова ответил Карашаускас. 1:1, и обе команды отстают от Грузии уже на 7 очков. Победа в группе не светит, вылетать вроде бы некуда - группа D1 почти исчерпала интрига.

Лига Наций 2018-20. Лига D. Группа D1.

Латвия - Казахстан 1:1 (1:1)

Голы: Зайнутдинов, 16 (0:1); Карашаускас, 40 (1:1)

Латвия: Ваньинc; Исаев В. (Фертовс, 27); Ягодинскис; Максименко; Дубра; Ругинс (Цыганикс, 67); Савальниекс; Лукьяновс; Карашаускас (Гутковскис, 73); Шабала; Ракельс

Казахстан: Эрич; Бейсебеков; Малый; Постников; Шомко; Жуков Г.; Исламхан (Федин, 75); Куат; Щеткин; Муртазаев (Турысбек, 82); Зайнутдинов (Сейдахмет, 65)

Предупреждения: Шабала, 89 - Куат, 39; Бейсебеков, 43; Сейдахмет, 77




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